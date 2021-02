Arribó el avión de Aerolíneas Argentinas procedente de Moscú con una nueva partida de vacunas

AddThis Sharing Buttons

Share to Twitter

Share to FacebookShare to WhatsAppShare to ImprimirShare to Más...

[El avión de Aerolíneas ya aterrizó en Ezeiza.]

El avión de Aerolíneas ya aterrizó en Ezeiza.

El avión de Aerolíneas Argentinas que trajo desde la Federación Rusia una partida de 400 mil dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus aterrizó a las 19.08 de hoy en el aeropuerto de Ezeiza.



La aeronave Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, con la nominación AR1065, había partido a las 2.02 (hora argentina) de hoy desde la estación aérea rusa luego de una pronunciada demora como consecuencia de una intensa nevada que cayó sobre esa zona de Moscú.



La aeronave Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, con la nominación AR1065, dejó la pista de la estación aérea rusa luego de una demora de seis horas en la carga de las 400.000 dosis de la vacuna, como consecuencia de una intensa nevada que por momentos cayó sobre esa zona de Moscú.



El temporal de nieve ocasionó congestión en el tráfico del aeropuerto y demoró las operaciones de carga, tanto de la aeronave argentina, como de otras compañías, bajo una temperatura ambiente de 15 grados bajo cero.



La travesía

Luego de despegar, el avión dejó el espacio aéreo ruso, sobrevolando Bielorrusia, Lituania, Polonia, Alemania, Francia, el norte de España y Portugal, iniciando allí el cruce del Océano Atlántico, para ingresar al continente americano a la altura de Fortaleza (Brasil); luego voló sobre Uruguay cruzó el Río de la Plata para aterrizar en Ezeiza.