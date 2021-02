Cafiero anunció que la próxima semana se habilitará el tratamiento de Ganancias en extraordinarias

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció que el gobierno nacional habilitará la próxima semana el tratamiento del proyecto de ley de modificación del impuesto a las Ganancias al enviar al Parlamento una ampliación del temario de las sesiones extraordinarias, que concluyen el 28 de febrero.



El funcionario dijo además que “la expectativa es que se apruebe cuanto antes” ya que esos cambios van a generar que “1.200.000 personas dejen de pagar Ganancias y eso se va a volcar directamente al consumo”.



“La semana que viene vamos a habilitar el debate en el Congreso de la modificación al impuesto a las Ganancias en el período de sesiones extraordinarias con una ampliación del temario a tratar en el mes de febrero” adelantó Cafiero esta mañana en declaraciones a radio 10.



Cafiero dijo que “la expectativa del Gobierno es que se apruebe cuanto antes”, pero“todo depende de los tiempos legislativos”



Con respecto a cuando estaría sancionada la modificación al impuesto a las Ganancias, dijo que “la expectativa del Gobierno es que se apruebe cuanto antes” pero “todo depende de los tiempos legislativos”.



Sobre la iniciativa presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa (Frente de Todos), consideró que “esto es algo muy bueno”, ya que también “forma parte de la discusión de que los salarios le ganen en términos reales a la inflación”.



El proyecto diseñado por Massa propone elevar el Mínimo no Imponible para que no se les descuente el impuesto a los trabajadores que cobren un salario de hasta 150 mil pesos brutos, es decir previo a los descuentos por obra social y jubilación.



El jefe de Gabinete destacó que con esta modificación propuesta “1.200.000 personas van a dejar de pagar el impuesto a las Ganancias y eso se va a volcar directamente al consumo porque la gente no tiene especulación financiera, sino que esto da la posibilidad de acceder a un bien más o un servicio más de consumo”.



En clave política, criticó al macrismo al señalar que “tiene que quedar bien claro que (el expresidente Mauricio) Macri prometió en campaña que iba a sacar el impuesto a las Ganancias y no solo que no cumplió, sino que lo aumentó porque cuando se fue en 2019 dejó más gente pagando Ganancias que cuando ingresó en 2015”.



En ese sentido, Cafiero concluyó: “Una vez más el peronismo viene a corregir todas las desigualdades y las inequidades que provocan estos gobiernos fundados más en la especulación financiera que en la producción y el trabajo; que miran más hacia afuera y quieren quedar bien con los ricos y poderosos y no le importa nada de los trabajadores que hacen la Argentina grande”.