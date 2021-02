Fragmentos de un avión averiado caen sobre casas en la ciudad de Denver

Fragmentos de un avión cayeron del cielo el sábado último sobre la ciudad estadounidense de Denver cuando una aeronave que sufría una falla en el motor tuvo que regresar al aeropuerto local. Según confirmaron las autoridades, no hubo heridos en el avión ni en tierra.



En un video filmado desde el interior de la nave, en la que viajaban 231 pasajeros y 10 tripulantes, se ve el motor derecho en llamas en el ala del Boeing 777-200, mientras el avión volaba sobre un paisaje árido.



"En un momento dado pensé que íbamos a morir porque comenzamos a perder altura justo después de la explosión", dijo el pasajero David Delucia a The Denver Post, consignó la agencia AFP.



Entre las imágenes publicadas en las redes sociales hay una foto de una gran pieza circular del avión de United Airlines en un patio en Broomfield, un suburbio de Denver, en el estado de Colorado.



"El vuelo UA328 de Denver a Honolulu registró una falla en el motor poco después del despegue, regresó a salvo a Denver y fue recibido por tripulaciones de emergencia como precaución", dijo United Airlines en un comunicado.





La mayoría de los pasajeros volaron a Honolulu en otro vuelo, mientras otros que no quisieron viajar a Hawái fueron alojados en un hotel.



En una grabación de la llamada de socorro obtenida en el sitio web LiveATC, que transmite comunicaciones de tráfico aéreo, el piloto solicitó permiso de emergencia para regresar a Denver.



"Hemos registrado fallas en el motor, necesitamos regresar. Mayday, mayday", dijo el piloto.



Mientras, los residentes del suburbio de Broomfield encontraron grandes piezas del avión esparcidas por su comunidad, incluida una pieza circular de metal gigante que aterrizó en un patio



"Aterrizó en la parte superior de mi camioneta", dijo un vecino, informando que otra gran pieza había hecho un agujero de 1,5 metros de diámetro en el techo de otra casa.



El periódico The Denver Post publicó fotos tomadas desde tierra en la que se ve humo en el ala derecha del avión y reportó que multitudes se acercaron a Broomfield a observar y fotografiar los fragmentos esparcidos en la ciudad.



La Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) dijo que estaba "al tanto de informes de fragmentos en las cercanías de la trayectoria de vuelo del avión", y agregó que la agencia y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan el incidente.



"Si encuentra fragmentos, POR FAVOR no los toque ni los mueva. El @NTSB quiere que todos los fragmentos permanezcan en su lugar para la investigación", tuiteó la policía de Bloomfield.