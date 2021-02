Murieron 155 personas y 7.477 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

AddThis Sharing Buttons

Otras 155 personas murieron y 7.477 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 51.510 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.077.288 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este martes el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 3.550 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,3% en el país y del 60,2% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



Un 56,58% (4.231 personas) de los infectados de este martes (7.477) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.



De los 2.077.288 contagiados, el 90,4% (1.877.898) recibió el alta y 147.820 son casos confirmados activos.



Los decesos



En esta jornada los fallecidos fueron 91 hombres y 61 mujeres, mientras que 3 personas fueron registradas sin datos de sexo: 1 residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 en Córdoba y 1 en Salta.



El reporte consignó que murieron 34 hombres en la provincia de Buenos Aires; 18 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 3 en Chubut; 4 en Córdoba; 3 en Entre Ríos; 1 en Jujuy; 2 en Mendoza; 2 en Neuquén; 7 en Río Negro; 3 en Salta; 1 en San Juan; 1 en San Luis; 9 en Santa Fe y 1 en Tucumán.



También fallecieron 21 mujeres en la provincia de Buenos Aires; 11 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 1 en Chubut; 1 en Corrientes; 1 en Córdoba; 3 en Entre Ríos; 2 en Jujuy; 4 en Mendoza; 1 en Misiones; 2 en Río Negro; 1 en Salta; 1 en Santa Cruz; 8 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero y 1 en Tucumán. En tanto, cuatro personas fueron reclasificadas.

FUENTE TELAM