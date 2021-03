RADIO EN VIVO

'Fue un discurso vacío de contenido'

Lucrecia Egger, senadora provincial por la Séptima Sección, representante de Juntos por el Cambio, opinó críticamente acerca del discurso del gobernador Kicilliof. Para ella no se mencionaron ‘medidas concretas’. Se lamentó por la no convocatoria a trabajar en conjunto y denunció que la ayuda a los municipios se brindó sin equidad. En referencia a la política partidaria, señaló que no están discutiendo candidaturas aún dentro de la sección, pero destacó el trabajo entre Galli y Bertellys.