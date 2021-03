Protesta del SATSAID contra El Popular y Telecom

Exigen el pago de salarios a la empresa local y, de no poder concretarlo, a la empresa nacional como propietaria de la señal. Hicieron una asamblea este martes y no descartan ir al paro total en el Canal Local y en Cablevisión. Marcelo Escudero, del SATSAID Las Flores Zona II, dio detalles de la manifestación, los pasos a seguir y agradeció a los gremios de la Casa del Trabajador por el apoyo. Desde la empresa no formularon declaraciones