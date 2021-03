HCD: Se desarrolló la primera sesión ordinaria del año

Las dos donaciones que iniciaban el orden del día de los asuntos con despacho de comisión fueron aprobadas por unanimidad.

Luego se trató el proyecto de comunicación, que fue aprobado por mayoría con el voto negativo de Juntos por el Cambio, presentado por Unidad Popular donde se le solicita al Ejecutivo que destine el 33% de lo recaudado por Impuesto a la Piedra a las localidades.

Tras esto, se dio tratamiento a los proyectos sobre tablas. Los dos primeros, una comunicación de la UCR y un pedido de informes de Radicales en Juntos por el Cambio, referidos a la vacunación contra el covid. Lastape fue crítico y señaló que episodios como el del vacunatorio VIP se dieron en todo el país. Arouxet, también, afirmó que su pedido de informes iba en el mismo sentido. Landívar, del Frente de Todos, adelantó que van a acompañar los proyectos, reconociendo el esfuerzo que están haciendo los gobiernos nacional y provincial. En su argumentación, la concejal Landívar afirmó que ningún concejal del bloque del FDT se ha vacunado y que ningún funcionario provincial o nacional no relacionado con el sistema de salud, se ha vacunado. Endere, del Oficialismo, destacó que el sistema municipal estuvo a disposición desde antes que se inicie la vacunación. Resaltó el trabajo que se ha llevado adelante por parte del personal y la coordinación. Los proyectos fueron aprobados por unanimidad.

El siguiente proyecto del vecino Nicolás Leal, volvió a comisión.

Arouxet introdujo el proyecto que pide informes sobre el Fondo de Obras de Infraestructura incluido en las facturas de Obras Sanitarias. La edila consideró que otra vez vuelve a hablar del asunto porque nada ha cambiado y los problemas por falta de inversión siguen. Mencionó que Coopelectric no hace los depósitos correspondiente y el Ejecutivo no se los pide. Krivochen afirmó que acompañarán, pero que hay mucha información disponible en la web del municipio, en el portal de Gobierno Abierto. Arouxet señaló que la Comisión del Agua no ha tenido acceso a información y en el RAFAM (Sistema en el que se asienta la contabilidad municipal) tampoco está la documentación solicitada. Endere respondió que le pareció raro ver en el membrete del proyecto ‘Juntos por el Cambio’, ya que pide información sobre 2016/7/8/9, momento en que la concejal estaba dentro del bloque, por eso el ‘seamos serios’. Arouxet reconoció que lo pidió en su momento, pero la documentación nunca llegó y recordó lo sucedido con las idas y vueltas para darle el incremento de tarifa. ‘Estoy en Juntos por el Cambio pero no apoyo la gestión del intendente Galli. Le erré porque le creí’. El proyecto fue aprobado por unanimidad.