Más de 200 inscriptos para participar el martes de la audiencia pública sobre tarifas

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, señaló que ya se inscribieron más de "200 participantes" para la audiencia pública virtual, lo que no sólo demuestra el "interés" de la ciudadanía, sino que refleja que la "situación tarifaria sigue siendo compleja".

"Para la audiencia pública del próximo martes ya tenemos más de 200 inscriptos, el número más alto desde el 2016, durante la gestión de (el ex ministro de Energía, Juan José) Aranguren", señaló Bernal a Radio Gráfica.

Por otra parte, el funcionario destacó la importancia de las audiencias públicas para debatir con transparencia los factores técnicos sobre la evolución de las tarifas, y cuestionó a sectores de la prensa que presuntamente desincentivan la participación de la ciudadanía.

"Por triste y extraño que parezca, ciertos sitios periodísticos vienen impulsando la idea de que las audiencias públicas no sirven para nada, tratando de desincentivar la participación de la ciudadanía en ellas", señaló Bernal a través de una carta abierta dirigida a usuarios y usuarias de gas y la ciudadanía en general, difundida hoy.

El funcionario recordó que las exposiciones en la audiencia pública "no serán vinculantes, es decir que no necesariamente se trasladarán a las decisiones administrativas del Enargas", aunque sostuvo que será importante "escuchar a la ciudadanía para que no se repita lo que pasó en el gobierno anterior, que muchos usuarios tenían que elegir entre comer y pagar los servicios".

"Para (el ex presidente, Mauricio) Macri y Aranguren, la gente fue un número de una planilla de Excel, y a veces no siquiera eso. En cambio, el presidente Alberto Fernández nos pide tarifas justas y razonables, concretamente que se puedan pagar. De hecho, se está trabajando en un proyecto de ley de emergencia para servicios públicos", explicó Bernal.

El titular del Enargas destacó la importancia de "hacer cumplir los marcos regulatorios vigentes" y cuestionó a quienes plantean un presunto distanciamiento por abordaje de tarifas con el ministro de Economía, Martín Guzmán.

"El ministro Guzmán se refirió hasta el hartazgo sobre su concepción tarifaria, y claramente quiere tarifas justas y razonables, que se puedan pagar", señaló Bernal.

En su carta, el interventor detalló que algunos medios "sostienen que no haber unificado en una sola audiencia pública la porción del precio del gas natural que el Estado Nacional tomará a su cargo y las tarifas de los servicios públicos de transporte y distribución de gas por redes durante el Régimen Tarifario de Transición, es sinónimo de falta de coordinación entre la Secretaría de Energía y los entes reguladores".

En este sentido, diferenció las acciones de Energía y el Enargas al momento de convocar a distintas audiencias públicas.

"La Secretaría de Energía convocó a audiencia pública para poner a consideración de la sociedad la porción del precio del gas natural en PIST que tomará a su cargo el Estado a efectos de administrar el impacto del costo del gas natural. Y Enargas lo hizo con un objeto claramente diferenciado, como el régimen tarifario de transición", explicó Bernal.

El interventor aclaró que "más que una contradicción o falta de coordinación, ambas audiencias públicas demuestran que el Gobierno nacional pretende dar el debate más amplio, transparente y participativo posible de cara a la sociedad, para que todos y todas comprendan los factores técnicos que deben ponderarse a la hora de decidir sobre las cuestiones sometidas a la ciudadanía".