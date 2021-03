“Que nos referenciamos ambas listas con Martín Lousteau a nivel nacional no nos transforma en lo mismo a nivel local. Estoy en la antítesis de Gonzalo Dolagaray y su lista”, aseveró el ex diputado nacional.

Por su parte agregó que “son los mismos que están hace una década y todos sabemos lo que le pasó al partido en todos estos años. Las otras dos listas provienen del mismo lugar. Nunca saqué los pies del plato cuando vinieron nubes negras y es la misma razón por la que jamás podría mimetizarme con su conducción".

A su vez, el ex diputado provincial enfatizó en su propuesta del debate. "Hace semanas que vengo pidiendo debatir con los otros dos candidatos, no han dado la cara. No sé por qué no quieren hablar, los afiliados y la ciudad en general no les conocen la cara ni la voz. No quieren exponerse y me parece que el afiliado se está dando cuenta de ello".

En el marco del 93° aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Ricardo Alfosín, "Bebe" Lanceta también le dedicó un sentido homenaje. "Con Raúl (Alfonsín) caminamos siempre juntos porque pensamos siempre lo mismo del partido. Tanto en el '83 como la última vez que vino a la ciudad en 2007, estuvimos del mismo lado, jamás nos corrimos un centímetro de nuestra visión de la Unión Cívica Radical. Eso me reconforta, me gratifica y siento que en Olavarría estamos parados en la vereda correcta pensando en el futuro", cerró Lanceta.