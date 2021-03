Vuelven a cuarentena total la mitad de Santiago y casi 14 millones de habitantes de Chile

AddThis Sharing Buttons

Casi la mitad de las 52 comunas de Santiago y cerca de 14 millones de personas en todo Chile volverán a la cuarentena total por coronavirus desde este jueves por el alarmante alza de los casos de los últimos días, anunció el Gobierno este lunes.



“Siguen aumentando los casos a nivel nacional, eso tenemos que tenerlo presente”, aseguró el ministro de Salud, Enrique Paris, luego de que se informaran 6.155 casos nuevos y 80 nuevos fallecidos por el virus en las últimas 24 horas.



Con este nuevo reporte, el país acumula 938.094 contagios confirmados y alcanza los 22.359 fallecidos.



“Estamos comenzando una semana muy compleja”, advirtió el ministro, al tiempo que llamó a los chilenos a cumplir con las medidas de prevención, haciendo énfasis en que “hay que mantener en el distanciamiento físico, lavado de manos y uso de mascarilla”.



Sobre la crisis hospitalaria, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, informó que existen 2.269 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.973 están conectadas a ventilación mecánica.



Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, explicó que se está atravesando "una situación compleja" en la que es necesario "disminuir la movilidad”.Para ello, anunció la suspensión del permiso temporal de desplazamiento durante los fines de semana y días festivos desde este sábado 27 de marzo.



Detalló que suspenden este permiso para que los chilenos se queden en casa y adelantó que seguirán las fiscalizaciones en las calles para hacer cumplir las medidas sanitarias y el respeto al toque de queda, impuesto desde las 22 horas.



“Se cursaron más de 2.100 sumarios sanitarios y, de ellos, más de 1.700 a personas y de ellos, más de un 40% en horario de toque de queda", informó.En este sentido, agregó: "Necesitamos que las personas disminuyan sus desplazamientos y se queden en las casas”.Cerró el balance el titular de Salud al informar que se logró "vacunar con una dosis a 5.642.004 personas”.



Paris afirmó que, a pesar del repunte de casos, en Chile está "en el primer lugar de vacunación a nivel mundial por sobre Emiratos Árabes Unidos, Israel, Estados Unidos”.



El ministro reiteró que ayer llegó al país un nuevo lote de dos millones de vacunas chinas Sinovac para continuar el plan de vacunación.Con este arribo, dijo, “completamos 12 millones de dosis Sinovac" y agregó: "Seguiremos recibiendo más vacunas, porque tenemos un convenio para recibir 20 millones durante el primer año y 20 millones por año, durante tres años sucesivos".



Adelantó que seguirán recibiendo más vacunas estadounidenses Pfizer-BioNtech y adelantó estar “ad portas de recibir en el futuro AstraZeneca, gracias al convenio Covax".



"Estamos trabajando para acceder a vacunas de Rusia y de CanSino”, agregó.



Chile es el sexto país con más casos confirmados de coronavirus en América Latina, según datos de la Organización Mundial de la Salud.