La actividad turística estará habilitada en Semana Santa con refuerzo de los controles del verano

El turismo estará habilitado durante Semana Santa, con protocolos similares a los de la temporada de verano aunque reforzados, anunció el Gobierno, tras un encuentro con los máximos representantes nacionales del empresariado turístico, con quienes se acordó transmitir las instrucciones respectivas a sus filiales de todo el país para evitar contagios de coronavirus.



Este fin de semana largo, que tradicionalmente tiene un contexto familiar y de reuniones religiosas, más el descenso de las temperaturas en otoño, determinaron que en la actividad turística se refuercen los controles y medidas de seguridad que resultaron exitosos en la temporada estival.



Los ministros de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y de Salud, Carla Vizzotti, recibieron a los directivos de las diversas ramas del ámbito privado turístico, quienes se comprometieron a hacer llegar estas instrucciones a sus representados.



Respecto de las características de este feriado, Vizzotti señaló que “es importante cumplir con las medidas de cuidado incluso en las reuniones con la familia y amigos, ya que es cuando se relajan los cuidados, mientras que cuando estamos en ámbitos públicos con personas que no conocemos prestamos más atención".



Algunos de los mayores representantes del empresariado presentes fueron los presidentes de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Aldo Elías; de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), Gustavo Hani, y de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), Graciela Fresno,



A ellos, Lammens les dijo que “es toda una apuesta para nosotros tener turismo abierto en Semana Santa y una responsabilidad enorme que compartimos con la ministra y con todos ustedes”.



“Les vamos a pedir que el esfuerzo se redoble en cada uno de los establecimientos, que puedan bajar esa línea a cada uno de los prestadores de todo el país”, añadió el ministro.



Su par de Salud destacó el éxito sanitario de la temporada turística de verano que, “con protocolos y mucho compromiso de todos los sectores y de la sociedad, se pudo sostener”.



Por ello, expresó que "es importante repasar los protocolos y fortalecerlos para tener una Semana Santa cuidada, minimizar la transmisión y enlentecer lo más posible el aumento del número de casos de Covid-19”.



Los funcionarios evaluaron la experiencia de la temporada estival.

"Hoy estamos en un momento en el cual tenemos que redoblar los esfuerzos desde Nación, las provincias, los municipios, el sector privado y la sociedad”, advirtió la ministra.



El presidente de la CAT aseguró que “la actividad cuenta con protocolos seguros para poder desarrollarse con normalidad", y añadió que "es importante que los turistas cumplan con los recaudos necesarios, como lo han hecho en general durante la temporada de verano”.



Tras informar de las buenas expectativas, con un movimiento similar al feriado de carnaval, Elías sostuvo que "con un turismo cuidado, ventilando los ambientes, exigiendo el uso de barbijo, los dos metros de distancia, la higiene constante de manos y la utilización alcohol en gel, vamos a poder tener un fin de semana largo exitoso”.



Desde Faevyt, Hani resaltó la importancia "para el turismo, y especialmente para las agencias de viajes, que no haya restricciones que frenen la actividad" y evaluó a este fin de semana largo como "una ventana importante para el turismo", por lo que apoyó un refuerzo en el control del cumplimiento de los protocolos.



"El respaldo de las autoridades y el trabajo que venimos haciendo en conjunto es fundamental para que no se le cierren las oportunidades al sector", dijo el empresario y apuntó: "Atravesamos los años más difíciles para el turismo y estamos buscando las soluciones que nos permitan salir adelante”.



En nombre de los propietarios de restoranes y hoteleros del turismo, Fresno subrayó la importancia del trabajo conjunto con el sector público y destacó que "la hotelería y la gastronomía del país está comprometida y capacitada en la materia", según un comunicado de Fehgra.



También participaron de la reunión los presidentes de la Asociación de Hoteles de Turismo, Roberto Amengual; de la Asociación de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones, Fernando Gorbarán, y de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, Ariel Amoroso.



Lammens y Vizzotti insistieron en la necesidad de que los prestadores de cada destino mantengan el nexo con el sistema de salud local para comunicar rápidamente la detección de casos sospechosos, con el fin de proceder al testeo y control, y recomendaron mantener una buena ventilación de los espacios cerrados, en especial en comedores, restaurantes y medios de transporte.