Semana Santa con más cuidados, controles y campañas de concientización en los destinos turísticos del país

Por Corresponsales

Lammens, desde Mendoza: "Será un fin de semana largo muy especial, donde tenemos que ser muy estrictos con las medidas de cuidado".

Las provincias refuerzan controles en el cumplimiento de protocolos sanitarios durante Semana Santa en los principales destinos turísticos del país, con intensificación de cuidados, operativos y campañas de concientización para evitar contagios de coronavirus.



El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, señaló desde Mendoza que este "será un fin de semana largo muy especial, donde tenemos que ser muy estrictos con las medidas de cuidado y no relajar el cumplimiento de los protocolos", y advirtió que "así como disfrutamos la temporada de verano sin afectar la curva de contagios, debemos ser más responsables que nunca".



Para reforzar los cuidados de cara a #SemanaSanta, el ministro Lammens visitó #Mendoza, donde se reunió con el gobernador Suárez, recorrió vacunatorios, centros de testeo y mantuvo encuentros con representantes del sector privado. 😷☀️



👉https://t.co/KE6LjYkVdB pic.twitter.com/2FmvWWx2ai

— Ministerio de Turismo y Deportes (@TurDepAR) March 31, 2021





Buenos Aires

En la provincia, donde el gobierno anunció que intensificará los controles para hacer cumplir la suspensión de actividades de 2 a 6 de la madrugada y el límite de hasta diez personas para reuniones sociales en los 110 distritos que están en fase 4, el jefe de Gabinete Carlos Bianco pidió a los turistas reforzar el uso del barbijo, mantener distanciamiento social, asistir a espacios al aire libre o con ventilación cruzada, cumplir los diferentes protocolos, y mantenerse en la burbuja familiar, de amigos o de pareja.



También el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, pidió a los turistas que viajan hacia la Costa Atlántica que refuercen "al máximo" los cuidados, en el marco de un pico de casos de coronavirus en el territorio bonaerense.



Mientras tanto, Mar del Plata refuerza los controles en lugares con mayor circulación diurna, como playas y centros comerciales, y también en espacios de nocturnidad, a los que se sumarán operativos conjuntos entre el Municipio y la policía provincial para evitar las fiestas clandestinas.



En Semana Santa, ¡disfrutá con responsabilidad!

😷 Usá tapabocas

↔️ Respetá la distancia social

👐🏻 Desinfectá frecuentemente tus manos

Sigamos cuidándonos entre todos.#MardelPlata #TenemosTodo pic.twitter.com/xzqPvaTaPa

— Turismo Mar del Plata (@mardelplata) March 31, 2021



Tandil anunció una profundización de las medidas "para garantizar el cumplimiento de las restricciones y protocolos sanitarios vigentes, con un refuerzo en la concientización hacia la comunidad", con personal municipal y policial, así como de Cruz Roja y de entidades del sector turístico.



Y en la Comarca Turística de Sierra de la Ventana, con 100% de reservas, no hay restricciones en la circulación para los turistas aunque "si estamos con la novedad que se han implementado algunas restricciones como la prohibición de realizar actividades de las 2 hasta las 6 de la mañana", señaló el secretario de Gobierno de la municipalidad de Tornquist, Ezequiel Gabella.





Córdoba

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia advirtieron que se intensificarán los controles del cumplimiento de las medidas sanitarias, mientras que desde el Ministerio de Salud reafirmaron la importancia de mantener la prevención y conductas de cuidado.



Además, el gobernador Juan Schiaretti envió una nota a los intendentes y jefes comunales para pedirles "acentuar aún más los controles para evitar la propagación del virus".



Hoy más que nunca, necesitamos extremar los cuidados para hacer frente a la pandemia. #Coronavirus pic.twitter.com/nUPsK2gY38

— Juan Schiaretti (@JSchiaretti) March 31, 2021





Santa Fe

En la ciudad de Santa Fe, el Municipio pondrá a disposición de los visitantes una buena cantidad de guías para que los grupos sean reducidos y se puedan hacer recorridos históricos, naturales y gastronómicos con los cuidados necesarios para turistas y prestadores de servicios.





Tierra del Fuego

En Ushuaia, donde se esperan "cerca de 4.000 turistas" según el secretario municipal de Turismo, David Ferreyra, se debe exhibir el Certificado Verano y acreditar una reserva en alojamientos habilitados, además de un seguro de asistencia al viajero con cobertura Covid, confirmaron voceros del Instituto Fueguino de Turismo (Infuetur).



El Gobierno de Tierra del Fuego anunció la realización de "testeos aleatorios" en el aeropuerto y en las fronteras terrestres, y una "intensificación en el control de los protocolos sanitarios".





Río Negro

De su lado, la provinciadispuso "Puntos Cuidados", con información y material didáctico sobre Covid-19 y se reforzará la presencia de los equipos sanitarios en los centros asistenciales de la provincia.



Además, se realizarán tareas de concientización de manera conjunta en los eventos organizados en San Carlos de Bariloche, por la Fiesta Nacional del Chocolate, así como en el resto de la cordillera y las distintas playas rionegrinas, además de una campaña de información.



San Carlos de Bariloche



Santiago del Estero

"Tal como lo expresó el Gobernador (Gerardo Zamora) la idea es no poner nuevas restricciones pero si ejercer un control más estricto sobre las medidas que ya están impuestas y que se cumpla con el protocolo", dijo a Télam el subsecretario de Turismo de la provincia, Nelson Bravo.



Para ingresar a Santiago del Estero rige el convenio de libre circulación entre las provincias del NOA (Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Tucumán), a las que no se exige PCR negativo; que sí se les exige a quienes llegan desde otras provincias, o bien la reserva hotelera y cobertura Covid.





San Luis

La Secretaría de Turismo del Gobierno de la Provincialanzó la campaña "Turismo Seguro" para reforzar los cuidados y operativos y evitar los contagios de la Covid-19: la Policía de la provincia intensificará los recorridos y operativos, para lo que dispuso más de 140 efectivos en los centros turísticos; además, los visitantes deben cumplir con la exigencia del certificado nacional"Cuidar".



“Turismo Seguro”: en Semana Santa se reforzarán los cuidados y operativos.

Más información ➡️ https://t.co/ZlCpUPdUp8#TurismoSanLuis pic.twitter.com/As7DgY0SYO

— Agencia de Noticias San Luis (@agenciasanluis) March 30, 2021





Jujuy

La provincia sigue aplicando medidas de bioseguridad desde la reapertura del turismo, dijo a Télam el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas: continúa el seguimiento a través del sistema de Telemedicina, la toma de la temperatura en los ingresos a la provincia, en el aeropuerto, terminal de ómnibus y límites terrestres.



Para ingresar a Jujuy las autoridades piden la aplicación Cuidar, que funciona también como declaración jurada.





Catamarca

El ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, explicó que "no exigimos aislamiento, ni estudios de PCR (para ingresantes), pero sí hemos puesto centros de testeos rápidos en distintos lugares como puestos camineros de ingreso a la provincia, terminales y el aeropuerto para poder tener un control".





Mendoza

En la provincia, donde las reservas superan en promedio un 80% y algunos puntos de gran interés turístico tienen 100% de ocupación, según informaron a Télam voceros del Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza, no habrá protocolos adicionales pero se implementó una campaña de concientización y se pide a los turistas que extremen los cuidados sanitarios.





Neuquén

Los turistas deben contar con el certificado de la aplicación Cuidar Verano, el comprobante de reserva de un alojamiento habilitado o datos de los familiares o residentes donde se alojarán, y cumplir con los controles de documentación de bioseguridad de cada jurisdicción, informaron a Télam desde el Ministerio de Turismo de Neuquén.





Asimismo, los turistas de otras provincias o extranjeros mayores de 60 años o pertenecientes a grupos de riesgo necesitarán presentar el seguro de viajero Covid-19.





Entre Ríos

El Gobierno informó que para transitar por la provincia es requisito contar con la autorización emitida a través de la aplicación Cuidar o desde argentina.gob.ar/circular/turismo, donde se podrá gestionar el "Certificado Turismo".





Corrientes

El ministro de Turismo de la provincia, Sebastián Slobayen, explicó a Télam que no se solicitarán comprobantes de hisopados; los viajeros ingresan con el permiso de Turismo Nacional.



Controles en Mercedes, Corrientes. Foto archivo.



Salta

En tanto, el presidente del Comité Operativo de Emergencia, Francisco Aguilar, manifestó el miércoles que la principal recomendación es "cuidarnos entre nosotros", y pidió que las reuniones se realicen al aire libre, en espacios ventilados y con la distancia sugerida, además del cumplimiento de los protocolos en cada actividad.



En territorio salteño, los contingentes se mantendrán en modalidad de burbuja y requerirán de test de antígenos al llegar a la Provincia.



En esta Semana Santa que comienza, disfrutá de la más linda, respetando todos los protocolos.

Cuidate. Nos cuidemos.#ViajaSeguro#TurismoResponsable pic.twitter.com/mnlMxklex3



Santa Cruz

La provincia comenzó a hacer los controles especiales de PCR e hisopados a quienes arriban a su territorio, de acuerdo con lo establecido en el decreto 321 que firmó la gobernadora Alicia Kirchner, en los aeropuertos de Río Gallegos y El Calafate, y en el acceso por tierra a la provincia en el puesto Ramón Santos.