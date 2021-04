El ente regulador europeo respaldó la vacuna de AstraZeneca: ´Sus beneficios superan los riesgos´

El ente regulador europeo reiteró este miércoles que "los beneficios generales del uso de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus superan los riesgos", al concluir que efectos adversos como la formación de coágulos son "muy raros".



El comité de seguridad de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que tiene su sede en Ámsterdam, Países Bajos, indicó que el balance de riesgos y beneficios del fármaco sigue siendo "positivo" y respaldó que ese inoculante, junto a los otros que autorizó, son "seguros y eficaces".



El organismo detectó 86 casos de trombosis en la UE y el Reino Unido, 18 de los cuales fueron mortales, entre cerca de 25 millones de personas que recibieron la vacuna.



De acuerdo al ente, la mayoría de los casos notificados ocurrieron en mujeres menores de 60 años dentro de las 2 semanas posteriores a la vacunación y, según la evidencia disponible, no se confirmaron factores de riesgo específicos.



"Es importante que los vacunados y los profesionales de la salud estén al tanto de los síntomas de estos desordenes sanguíneos inusuales, para ser detectados rápidamente y minimizar los riesgos", indicó la directora ejecutiva de EMA, Emer Cooke, en una conferencia de prensa trasmitida por streaming.



"Una explicación plausible de estos raros efectos secundarios es una respuesta inmunitaria a la vacuna", añadió Cooke, quien subrayó que la vacuna "salva vidas".



Después de esta conferencia de prensa, el comité científico que asesora al Gobierno británico difundió una declaración en la que recomendó limitar la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 30 años cuando sea posible, como "precaución".



"A los adultos de entre 18 y 29 años, que no tengan comorbilidades que los pongan en mayor riesgo de padecer una forma grave de Covid-19, se les debe ofrecer una vacuna alternativa en lugar de la de AstraZeneca, cuando dicha alternativa esté disponible", dijo el profesor Wei Shen Lim, subrayando que el comité no recomienda dejar de vacunar a ningún grupo de edad.



La agencia regulador británica maneja cifras parecidas, pero distintas a la de la UE: cifró en 79 los casos de trombos registrados hasta finales de marzo en personas vacunadas, 19 de los cuales derivaron en muerte, informó la cadena BBC citada por la agencia de noticias Europa Press.



Algunos países europeos suspendieron este inoculante debido al temor a que pudiera provocar coágulos sanguíneos y luego, la gran mayoría, retomaron su administración tras el primer aval que le dio la EMA el 18 de marzo pasado.



Al día siguiente, un panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) también indicó que la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, incluida la Covishield que se administra en la Argentina, tiene "un perfil riesgo-beneficio positivo, con un enorme potencial para prevenir infecciones y reducir las muertes en todo el mundo".