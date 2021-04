De Pedro irá al Congreso para dialogar con legisladores sobre calendario electoral

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, concurrirá este jueves por la tarde al Congreso Nacional para dialogar con legisladores sobre el calendario electoral, por pedido de los presidentes del interbloque Juntos por el Cambio, que solicitaron la postergación del encuentro que se iba a realizar hoy.



Este martes, el ministro diálogó con la prensa acreditada en Casa de Gobierno y remarcó que la preocupación del Gobierno nacional es "la salud" de la población ante la presencia de la segunda ola de coronavirus, con 20.870 casos de contagios registrados ayer y "no las PASO" (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias).



La idea del Gobierno, según comunicó De Pedro, es "evitar la concentración de gente" en lugares cerrados en los meses de invierno, para reducir la circulación del coronavirus en pos de cuidar "la salud de los argentinos".



El funcionario fue invitado por legisladores nacionales de diversas bancadas para dialogar en el ámbito del Congreso y buscar generar consensos con sectores opositores sobre el calendario electoral.



Tras una reunión que mantuvo en forma presencial, Juntos por el Cambio dio un adelanto de lo que será su posición al emitir un comunicado en el que consideraron "inoportuno estar discutiendo sobre cuestiones electorales".



Durante la jornada, De Pedro había reforzado la idea del presidente Alberto Fernández de que la discusión sobre las PASO se explica por la cuestión sanitaria y que debe alejarse de la idea de "la especulación".



"Nosotros no estamos pensando en si vamos a poder sacar un diputado más o menos. La gente tiene decidido su voto y aquellos que aún no, no van a definirse de acuerdo a la fecha en que tenga que votar", habían señalado en Casa de Gobierno.



Los voceros asumieron también que "salvo algunos sectores caracterizados", la "mayor parte de la oposición, y sobre todo la que tiene que gobernar, admite que la salud está primero".



Por ello, De Pedro concurrirá al Congreso para trabajar sobre un proyecto de ley que lleva la firma de dos diputados radicales, Carla Carrizo y Emiliano Yacobitti, que reconoce la crisis sanitaria y propone que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias se realicen en septiembre cuandoempieza a bajar la tasa de casos de enfermedades respiratorias.



La visita de De Pedro al Congreso también se relaciona con la posición del jefe de Estado, Alberto Fernández, quien había manifestado que cualquier modificación electoral debía salir del Poder Legislativo y que, para ello, debía conseguir consenso multipartidario.