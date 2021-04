Autorizan un aumento de $53 en el abono de TV satelital, pero no al resto de los servicios

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó a los licenciatarios del servicio de comunicación audiovisual de televisión por suscripción satelital, el cobro de un cargo específico de $53, a través de la resolución 323/2021 publicada este viernes en el Boletín Oficial, pero aclaró que no hay incrementos en el resto de los servicios públicos de telecomunicaciones.



El vicepresidente del Enacom, Gustavo López, reiteró que "hasta el día de hoy no se ha autorizado ningún aumento para mayo y junio" para los servicios de telecomunicaciones, es decir, telefonía móvil, internet y servicio de televisión paga.



En declaraciones a Télam Radio, indicó que "alguna de las empresas avisaron a sus clientes que iba a haber un aumento de precios, pero hasta que ese aumento o cualquier otro no esté autorizado por el Enacom, no se puede aplicar".



Recordó que "una vez que se anuncie cuánto y para cuándo va a ser el aumento, aquellas empresas que no hayan respetado el aumento anterior o que no hayan dado la Prestación Básica Universal, tampoco van a poder aumentar".



PODCAST · ENACOM REAFIRMA QUE NO AUTORIZÓ NINGÚN AUMENTO EN LAS TARIFAS DE TELEFONÍA, INTERNET Y TV PAGA

En tanto, la resolución explicó que “a partir del encuentro de actores del sector de la televisión por suscripción satelital con diferentes ámbitos gubernamentales, se advirtió que los efectos y proyecciones que la pandemia mostró en diversos ámbitos, se hicieron presentes también en la actividad”.



Indicó que “no obstante las circunstancias en las que cobra mayor relevancia aún la prestación de este servicio, el mismo aseguró la cobertura que deriva de sus características propias, siendo acaso el único en algunas zonas del país, como áreas remotas o de difícil acceso donde el despliegue de redes cableadas resulta inviable”.



Señaló que la firma DirecTV hizo una presentación ante el Enacom donde “reseña el escenario descripto, los mayores requerimientos y las externalidades del mercado, los que hacen que diversos costos adicionales, vinculados a la operación del servicio, tengan un impacto apreciable en el aseguramiento de su prestación”.



Así puntualizó que la compañía solicitó “autorización para el cobro de un cargo específico de $53, que no resulta integrante del precio del servicio minorista y que entiende procedente en los términos expuestos”.



Remarcó que, de acuerdo con el pedido de DirecTV, “la implementación de este cargo específico a los clientes del servicio, permitirá afrontar los costos derivados y, de esta manera, asegurar la disponibilidad de cobertura del servicio, independientemente de la orografía del terreno y, como consecuencia inmediata, amparar las zonas más alejadas y menos favorecidas de todo el territorio nacional”.



“La solicitud efectuada, en cuanto a sus alcances y proyecciones, amerita tratamiento, aplicación y reconocimiento para todos los licenciatarios del servicio de comunicación audiovisual de televisión por suscripción satelital”, concluyó la resolución.