‘La situación viene siendo insostenible para el personal del Hospital y localidades’

Lo expresó José Salvador Stuppia, Secretario General del Sindicato de Municipales, refiriéndose a la sobrecarga de tarea por la pandemia y al no ingreso de recurso humano que el propio gremio había conseguido. “Esto hace que se resientan los servicios”. El jueves hubo otro encuentro con autoridades donde se volvió a insistir por más personal y por las modalidades de contratación, que no sea “que si trabajo pago y si no, no cobra”. Ingresar para escuchar la entrevista donde refiere la situación, especialmente en lo que es terapia intensiva