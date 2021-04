Transporte Público: se cortan decenas de miles menos de boletos al mes

Señaló que en las horas pico se solían poner refuerzos, pero por la reducción de la escolaridad no ha habido necesidad de sumarlos.

En marzo, reveló, se cortaron unos 6 mil boletos escolares, cuando en marzo de 2020 (con la mitad de las clases) se habían cortado unos 40 mil.

Por mes, en general de todos los pasajes, se transportan unas 30 ó 40 mil personas, cuando en meses normales, superaban largamente los 100 mil pasajeros, explicó.

Respecto a la frecuencia, añadió que no todas las líneas son iguales, pero debe estar entre 30 y 45 minutos, sin que haya problemas específicos que las modifique, o sea, en condiciones de normalidad.

Algo similar explicó en cuanto al transporte interurbano, pero allí no hay frecuencia, sino una tabla de horarios predeterminado.

Sucede el mismo fenómeno, no es necesario agregar coches, debido a que no hay tanto pasaje.

Las denuncias por cualquier tipo de incumplimientos, se da al 147.

Solicitó que los reclamos se hagan por problemas habituales, no por retrasos de un solo día.

En referencia a las medidas, como la dejar la ventanilla abierta por el tema del protocolo covid, Galli pidió diferenciar lo que sucede en las unidades que circulan por el AMBA, con las que anda por Olavarría.

Ejemplificó con el tema del uso solo de esenciales, que se cumple en la CABA y el GBA, pero no aquí en Olavarría, porque el traslado o no de solo esenciales, no modifica la situación epidemiológica, porque los micros no van abarrotados.

Específicamente, en el tema de la ventanilla afirmó que no crea que esto se dé.

Finalmente, señaló que siguen trabajando con la comisión creada para renovar la concesión del transporte interurbana.

En estos días habrá una reunión con concejales, y ya se encontró con la UTA.

Habrá reuniones en las localidades para determinar nuevos recorridos que, sostuvo, hace decenas de años que no se cambian, más allá de algún problema determinado en una arteria.