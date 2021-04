Conceden a Bolívar el pase a Fase 2

Hace algunos días se reunió el intendente Pisano con los líderes de la Oposición, para solicitar el apoyo y mostrarse unidos, ante el pedido de pase a Fase 2, debido al estado de situación del Hospital y de la región.

Según la resolución 1208 que norma este nuevo sistema de fases, en la 2:

a). Las actividades comerciales de carácter general previstas en el Anexo I de la presente Resolución no podrán desarrollarse entre las DIECINUEVE (19) horas y las SEIS (6) horas del día siguiente.

b). Las actividades desarrolladas en comercios gastronómicos no podrán desarrollarse entre las DIECINUEVE (19) horas y las SEIS (6) horas del día siguiente, salvo en las modalidades de reparto a domicilio y para retirar en el establecimiento en locales de cercanía.

Entre las SEIS (6) horas y las DIECINUEVE (19) horas los locales gastronómicos solo podrán atender a sus clientes y clientas en espacios habilitados al aire libre.

c). Las personas no podrán circular entre las VEINTE (20) horas y las SEIS (6) horas del día siguiente y no podrá desarrollarse en ese horario ninguna actividad de las previstas en el Anexo I salvo las excepciones contempladas en el artículo 10 de la presente.

Respecto a las clases presenciales, la decisión tendrá vigencia desde el lunes 26. La resolución dispone también la suspensión de presencialidad de actividades educativas no escolares, por el término de 14 días.

La norma está firmada por la Directora de Escuelas, Agustina Vila, y el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco.