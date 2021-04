Posponen elección de autoridades en la Sociedad de Fomento Luciano Fortabat

Desde la conducción del agrupamiento fomentista, se envió un comunicado:

A nuestro pesar debemos poner a conocimiento de, al menos aquellos que quieran saber, que conjuntamente se resolvió suspender las elecciones, debido a que la propuesta denominada “Barrio en Movimiento”, cumplimento las condiciones que el Estatuto demanda en tanto que la liderada por Daiana Basualdo y Jorge Moyano no cumplió con requisitos fundamentales que respecta a cumplimentar el procedimiento previo a la participación de la contienda electoral, en primer lugar, no se presentó nota que declare que el papel presentado con puestos a cubrir, se refiera a la intención de intervenir en el proceso que iba a desarrollarse en la jornada de hoy, este papel con solo cargos a ocupar, no cuenta tampoco con un nombre identificatorio, por ello de aquí en adelante la nombraremos como “lista sin nombre”, que fuera entregada fuera del horario estimado en un domicilio que no fue el acordado, así entonces, tras recepcionarse ambas nóminas, la Comisión Directiva evaluó las mismas.

Encontrándonos con que la lista “Barrio en Movimiento”, realizó los puntos previstos para participar del acto electivo, mientras que la “Lista sin nombre”, además de incumplimientos detallados previamente, sumó, la falta de firmas y datos personales de algunos de sus postulantes, conteniendo tachaduras y enmiendas, siendo el agravante más destacado que ninguno de los postulados son socios de esta Entidad Fomentista, requisito primordial para confeccionar una candidatura a fin de conducir esta Sociedad de Fomento, quien solo cumplía con ese pedido expreso por Estatuto era su candidata a presidenta Daiana Basualdo, pero que al momento de su postulación no se encontraba al día con tesorería, acción que impide tal fin.

Estas faltantes fueron comunicadas a la “lista sin nombre”, con las horas previstas por Estatuto a fin de que los mismos puedan ser subsanados, en el plazo que él mismo otorga, pero esto no ocurrió, y el único camino viable que nos quedaba por continuar es el de hoy, concretar el proceso electoral con la única nómina que cumplió en tiempo y forma con los requisitos estipulados. Cómo les compartimos anteriormente, celebramos el interés participativo de las vecinas y vecinos por ello pusimos a consideración de la lista “Barrio en Movimiento y “lista sin Nombre”, una propuesta para que las personas inscriptas en esta última pudieran ser parte; suspender las elecciones de hoy, para que cada uno de ellos pueda asociarse, estar al día con tesorería, y cumplimente la antigüedad mínima de socio, que son seis (6) meses, además de prepararse para cumplimentar con todas las demandas que se detallan en el Estatuto por el cual se rige nuestra sociedad de Fomento.

Por lo expuesto anteriormente concluimos con que la elección que debía celebrarse hoy será reprogramada para dentro de seis (6) meses, estén atentos a nuestra página en facebook, (Sociedad de Fomento provincias Unidas), como así también, a los medios de difusión, ya que por estas vías intentaremos mantenerlos informados.