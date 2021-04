El presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, Gonzalo Camargo, afirmó que "no parece para nada lejano" el momento de tener que elegir a qué paciente atender con un respirador y dijo que para tomar esa decisión "regida por códigos de ética, se elige a la persona que tiene mayores posibilidades de sobrevida, lamentablemente".



"Lo que estamos viendo en emergencias es que cada vez más hay pacientes esperando en una guardia para tener una cama o esperando en ambulancias para tener un lugar donde los puedan atender. Esto genera mucha tensión en general", explicó.



El especialista en emergentología también aludió a la alta demanda de oxígeno, "que es vital para esta enfermedad".



"Si una institución grande tiene un solo respirador y llegan dos pacientes, en algún momento vas a tener que elegir"



En declaraciones a radio Continental, dijo: "Muchos sistemas de salud tienen provisión de oxígeno por tuberías específicas, y clínicas más chiquitas tiene sistema de tubos, que es finito. Las fábricas que disponen de todo esto están con mucha demanda y esto hace que esté faltando el oxígeno de tubo y no se pueda cumplir".



Camargo recordó las "imágenes como hemos visto en países de gente esperando en las fábricas para llevar oxígeno a sus familiares o, incluso, teniendo a sus familiares en las casas debido a la falta de camas" y aseguró que "ninguno quiere ver" lo mismo.



En relación a la demanda de respiradores, señaló que "conozco lugares donde el domingo había un solo respirador para todo el sistema en un sanatorio con mucha cantidad de camas".



["Lo qCamargo señaló que "lo que estamos viendo en emergencias es que cada vez más hay pacientes esperando en una guardia para tener una cama"]

"Lo qCamargo señaló que "lo que estamos viendo en emergencias es que cada vez más hay pacientes esperando en una guardia para tener una cama"

"Si una institución grande tiene un solo respirador y llegan dos pacientes, en algún momento vas a tener que elegir" a quién darle el respirador, continuó, y dijo que "todo está regido por códigos de ética, se elige a la persona que tiene mayores posibilidades de sobrevida, lamentablemente".



"Es muy duro, ponete en la piel del que lo tiene que hacer, cómo le explicás a la familia, es una situación muy difícil, por eso no podés entender que pueda haber cuestiones individuales o incluso partidarias en este contexto", aseguró.



En este sentido, afirmó que "si seguimos con esta cantidad de casos, no parece para nada lejano (el momento de tener que elegir cómo distribuir los respiradores), por eso es fundamental bajar la cantidad de casos".



Por este motivo, el especialista hizo un llamado a bajar la circulación.



"La cantidad de internaciones y de casos dependen directamente de la cantidad de contagios, la cantidad de contagios depende de la circulación y de la reunión de personas; esto es claro, acá y en todo el mundo. A veces no se ve lo que pasa en países donde la situación económica y social y la calidad del sistema de salud es mucho mejor que la nuestra, han parado y dado dos horas por día para ir al supermercado y las farmacias y el resto de las actividades están paradas por determinada cantidad de tiempo", expresó.



Por último, señaló que "cuando la clase política no está a la altura de las circunstancias nos desmoraliza un poco más, porque no hemos parado en un año y medio y cuando ves que llaman a la rebeldía te sentís más desprotegido".