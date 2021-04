El Senador Bullrich informó que padece esclerosis

‘Desde hoy, parte de mi trabajo va a ser mejorar la calidad de vida de las personas con ELA’, expresó en el comunicado hecho público a las 9 de este miércoles.

Explicó también que las dificultades en su habla que se percibieron estos meses, tenían que ver con la enfermedad diagnosticada.

‘Esta enfermedad no me define’ destaca Bullrich que, desde hace unos meses no está dando notas a medios de comunicación por esta dificultad.

Por otro lado, de todas maneras, más allá de este tema, confirma que su “compromiso con los bonaerenses y los argentinos no se modifica por este diagnóstico”.

Esteban Bullrich fue elegido como senador por la Provincia en 2017 y su mandato se extiende hasta el 2023. Las otras dos bancas bonaerenses las ocupan Gladys González, también por Juntos por el Cambio, y Jorge Taiana por el Frente de Todos, suplente de Cristina Kirchner.