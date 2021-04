La Dirección de Bromatología adhiere a la conmemoración del Día del Animal, como cada 29 de abril. La fecha se celebra en homenaje al abogado Ignacio Lucas Albarracín, el gran pionero en el país en la lucha por los derechos de los animales.

Albarracín (1850-1926), tras obtener su título de grado, dedicó su vida a la defensa de los animales.

Fue secretario de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales desde su inicio (1879) y sucedió a Domingo Faustino Sarmiento en su presidencia, en el año 1885. Desde allí fue un precursor en la lucha contra las riñas de gallos, la doma de potros, corridas de toros y tiro a la paloma.

De hecho, junto a Domingo F. Sarmiento y Bartolomé Mitre, fue un gran impulsor de la Ley Nacional de Protección de Animales (N° 2.786) promulgada el 25 de julio de 1891, la cual se conoció posteriormente como Ley Sarmiento. Este desarrollo que encabezó Albarracín fue la base legal que incorporó la Liga Internacional de los Derechos del Animal y la ONU.

“La fecha que se conmemora hoy es una valiosa oportunidad para replantearnos el respeto hacia la naturaleza, en el marco de una convivencia armónica, y nuestra sensibilización hacia la protección animal, considerando que los animales son seres vivos que requieren de mucho cuidado. Algunos pueden acompañarnos como mascotas, mientras que otros forman parte de ecosistemas importantes que deben ser preservados para no alterar el equilibrio del medio ambiente. Pero no sólo debemos cuidar a los animales por razones ecológicas, sino también por ética no abusar de ellos, ni maltratarlos” expresa el comunicado de Bromatología.

“Hay que tener presente que las acciones en favor de una mejor relación con el medio ambiente no pueden esperar a las nuevas generaciones. Debemos asumir con urgencia la responsabilidad colectiva e individual del respeto a la naturaleza y a todas las formas de vida. Somos parte de este planeta y su cuidado es responsabilidad y compromiso de todos”, concluye.