Emergencia Sanitaria: 72 casos nuevos y 6 fallecimientos

En tres días,se produjo el deceso de 19 personas. Olavarría tiene 218 vecinos fallecidos. En esta jornada, las víctimas fueron una mujer de 86 que estaba en una Clínica privada y 4 hombres de 50, 78,81 y 85 años y una mujer de 70, que estaban internados en el Hospital. Respecto de los casos activos, son 740. Se curaron 99 personas y suman 10 422. Se descartaron 189 muestras y totalizan hasta ahora 22 393. Las internaciones, son 16 en Terapia Intensiva y 46 en Clínica. La ocupación del hospital: Cuidados Intensivos, 90 %, de las 20 camas de las cuales 16 son por Covid y 2 No Covid. Cuidados Generales: 92 %, son 51 camas, de ellas 42 son por Covid y 5 No Covid. Maternidad, 42 %, 19 camas de las cuales 4 son Covid y 4 no Covid