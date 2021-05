RADIO EN VIVO

"Luego de la reunión del jueves con el gobierno municipal, provincial y el fiscal hemos realizado varias reuniones entre las y los vecinos donde planteamos que no estamos de acuerdo con el acta que se firmó. Desmentimos que se hayan solucionado los problemas que las distintas familias atravesamos. No se dio ninguna solución concreta a nuestra necesidad de acceder a un terreno para poder construir viviendas dignas. La gran mayoría ya estamos incluidos en el “registro de demanda habitacional”, incluso desde hace años, pero el figurar en ese listado no nos ha solucionado nada".

"Desde hace más de un mes que estamos luchando por la tierra y creemos que irnos de acá sin ninguna solución concreta significa volver a girar por oficinas sin respuestas o ser visitados por trabajadoras sociales que ya conocen la realidad en la que vivimos y por la que nada se ha hecho hasta el momento. Por eso acordamos que no nos vamos a mover de los terrenos hasta no tener una respuesta real a nuestro pedido: tierra para vivir a todas las familias de la toma, así figuremos en el censo o no".

"Insistimos en el proyecto que hemos presentado en un primer momento como una posible solución a nuestra situación, en el que propusimos la entrega de los terrenos, la urbanización y autoconstrucción en las 9 manzanas que ocupamos. No hemos recibido ninguna respuesta a nuestro proyecto desde el gobierno municipal así como tampoco del Concejo Deliberante. Hasta nuestra llegada, estos terrenos eran utilizados como vertedero de desechos y escombros, creando un basural a cielo abierto que al gobierno no le interesaba solucionar".

"Denunciamos que desde el municipio, a través de Mariano Ciancio y Diego Robbiani, se han realizado distintas maniobras para desarticular y dividir a los vecinos y vecinas desde un primer momento. Presionando, mintiendo y jugando con nuestras necesidades. La reunión del pasado jueves fue parte de estas maniobras, convocada sin previo aviso teniéndonos que enterar por los diarios en la misma mañana que nos estaban citando a dialogar. Al momento de ingresar a la reunión, no se permitió que participaran todos nuestros representantes y se firmó el acta sin consulta al conjunto de los vecinos. Ese acta no contiene soluciones reales, sino meras promesas que dudamos si se cumplirán".

"Es por esto que insistimos en permanecer en la toma y pedimos una nueva reunión con autoridades municipales, provinciales y de la justicia. Queremos que sea sin condicionamientos, pautada con anterioridad y en la que requerimos la presencia del Intendente Ezequiel Galli, quien no nos ha recibido en persona en todo este tiempo. Si realmente le interesa dar una solución a este conflicto, debe escuchar a las y los vecinos para acordar, por escrito, la adjudicación de las tierras a quienes las venimos reclamando".

El acta firmada el jueves