El Presidente recibió el apoyo de Portugal en las negociaciones con el FMI por la deuda

Por Daniel Scarímbolo, enviado especial.Télam



Fernández: “Queremos un acuerdo con el Fondo que no condicione el desarrollo de Argentina”



El presidente Alberto Fernández recibió este lunes el apoyo de Portugal, expresado por su primer ministro António Costa, en las negociaciones que la Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI)por la reprogramación de la deuda por US$ 45.000 millones.



"La Argentina tiene el apoyo de Portugal en la negociación con el FMI. Intentaremos sensibilizar al organismo", afirmó el premier luso.



El apoyo fue expresado en el marco de una conferencia de prensa que se realizó en el Palacio de Sao Bento, la residencia oficial del primer ministro, en la ciudad de Lisboa, y que siguió a un encuentro que ambos mantuvieron durante dos horas con una agenda que incluyó la renegociación de la deuda argentina con el FMI.



Fernández agradeció el apoyo del premier portugués, con quien durante la posterior conferencia de prensa expresó coincidencias en cuanto a aspectos vinculados con la necesidad de "cambiar algunas reglas" del organismo de crédito internacional para que el pago de la deuda no comprometa el desarrollo del país.



"Pudimos transmitirle al Primer Ministro la situación que estamos viviendo y los trabajos que estamos haciendo con los organismos de crédito internacionales para intentar cambiar las reglas que los constituyen", dijo el Presidente.



En este marco, Fernández abogó por "lograr un acuerdo con el Fondo" que "permita el desarrollo de la Argentina", teniendo en cuenta la situación del país previa a la pandemia, heredada del gobierno anterior, de Cambiemos, una situación agravada aún más por el impacto de la pandemia de coronavirus.



Costa recordó que Portugal tuvo el mismo inconveniente que la Argentina para cumplir con las obligaciones que impone el FMI a los países acreedores y y dijo que "hoy es muy claro que estamos en una situación muy particular con la pandemia".



Así, ambos mandatarios expresaron durante la conferencia la necesidad de suspender la sobretasa de dos puntos porcentuales que el FMI impone a los países con deudas superiores a las que le corresponde sobre la cuota que pagan a ese organismo.



Costa: “Vamos a sensibilizar al FMI sobre la situación de la Argentina”

Ambos se expresaron también respecto a las negociaciones que lleva adelante el Mercosur, bloque del que Argentina es presidente pro témpore, y la Unión Europea, del que Portugal tiene la presidencia pro témpore, y reconocieron que existe un proceso de negociación de acuerdos económicos pero que, por ahora, avanzan en otros, como el referido a cambio climático, en el que "no hay desencuentros".



"Hay que empezar a dar pasos en temas donde no hay desencuentro", dijo Fernández, y citó el caso de los avances que ambos bloques vienen dando en cuanto a "cambio climático, cuidado del medio ambiente y forestación".



Los mandatarios acordaron poner en marcha estudios científicos para el mayor aprovechamiento de los océanos, el tratamiento de residuos y que Portugal ayude al país a ingresar a África con la tecnología agropecuaria, "en la que la Argentina es pionera en el mundo", resaltó Fernández.



También convinieron en incrementar el intercambio comercial y cultural, y también turístico y en marcar la "afinidad" de ambos gobiernos.



Sobre las vacunas contra el coronavirus, Fernández recordó que en las dos reuniones del G20 que participó marcó la necesidad de considerarlas como "un bien global" para que todos los países puedan tener la misma oportunidad de acceso a las dosis y no que "el 90% de las vacunas estén concentradas en 10 países", como ocurre.



Fernández y Santos destacaron la imperiosa necesidad de que haya un sentido "solidario" tanto para la adquisición de las dosis como para su distribución.



"Es el pensamiento del papa Francisco y la comparto", completó el jefe de Estado argentino.



Durante la conferencia que dio lugar también a preguntas de la prensa portuguesa y argentina, Alberto Fernández precisó que Argentina "produce el principio activo que se completa en México y Estados Unidos" de la vacuna de AstraZeneca y que "este mes llegarán al país las primeras partidas" con las dosis fabricadas en ambas naciones.



Por su parte, Costa dijo que en este encuentro cambiaron "impresiones sobre las posibilidades de que se abra una mayor presencia bilateral en temas como ciencia y cuestiones climáticas", además de subrayar "negociaciones directas entre la Argentina y Portugal por la capacidad que tienen en materia agroalimentaria".



Tras la reunión, Fernández y Costa compartieron un almuerzo en el mismo lugar.



Con este encuentro, al que le sigue un almuerzo en la sede gubernamental, Alberto Fernández cierra su estadía en Portugal que ayer incluyó un encuentro con su par Marcelo Rebelo de Sousa, con quien mantuvo un encuentro privado y otro del que participaron sus colaboradores.



Tras su paso por Portugal, el Presidente y su comitiva partieron hacia España, segunda escala de la gira europea, que incluirá también su paso por Francia, Ciudad del Vaticano e Italia.