Emergencia Sanitaria: 80 casos nuevos y 2 fallecimientos

Se trata de dos hombres de 73 y 96 años. En cuanto a los casos activos son 378. Se curaron 51 personas y suman 11 267. En tanto, las personas fallecidas en Olavarría, son 246. Se descartaron 158 muestras y totalizan hasta ahora 23 549. Quedan 95 sospechosos.Con relación a las personas internadas, se informa que son 15 en Terapia Intensiva y 26 en Clínica. El 86 % son menores de 60 años y el 14 % mayores de esa edad.En cuanto a la ocupación hospitalaria: en Cuidados Intensivos hay un 70 %, de 20 camas, 13 están con casos Covid y 1 no Covid. En Cuidados Generales un 69 % : 51 camas, de las cuales 24 son Covid y 11 no Covid. En maternidad, una ocupación del 42 %. De las 19 camas, 1 está ocupada con caso Covid y 7 No Covid. En Pediatría, 16 % de ocupación, de 43 camas, hay 1 caso Covid y 6 No Covid