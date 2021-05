La pandemia en el mundo: mientras en India se producen y aplican vacunas, no ceden los casos

Con respecto a la cantidad de casos, el Dr. Rossi manifestó que “no sólo que no me sorprende, sino que no creo que puedan llegar a testear” y consideró muy difícil en ese tipo de urbanización.

En un artículo de la CNN se informa que hasta la fecha, se han aplicado más de 170 millones de dosis de vacunas en la India. Al menos 35,7 millones de personas han recibido su segunda dosis, lo que significa que el 2,75% de la población de 1.300 millones de personas de la India está completamente vacunada, según un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Salud