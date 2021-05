El Presidente se reunirá este viernes en Roma con la titular del FMI

Por Enviado especial. TELAM



El presidente Alberto Fernández se reunirá este viernes en Roma con la búlgara Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), en lo que será el primer encuentro presencial entre ambos, informaron fuentes oficiales.



La reunión será en un horario aún a determinar y tendrá como objetivo abordar temas relacionados con la renegociación de los plazos para el pago de la deuda que Argentina mantiene con ese organismo y que fueron tomados por la anterior gestión de Juntos por el Cambio.



En gobierno argentino busca postergar los vencimientos de deuda con el FMI de este año, que debe pagar entre septiembre y octubre, en el marco de la dificultad que plantea la pandemia a la Argentina y al mundo, cuando los recursos son escasos y se requieren para obtener vacunas y fortalecer el sistema sanitario y asistir a los sectores más afectados.



Así incluso lo entendieron los líderes de los países que el Presidente y su comitiva visitaron en esta gira de casi una semana, que expresaron su respaldo públicamente a la posición de Argentina frente al FMI en cuanto a la sensibilidad que se requiere de ese organismo en el actual contexto de pandemia y de crisis que genera.



Fernández logró un fuerte apoyo de Macron para la Argentina: "Francia está de su lado".



Las propuestas de Argentina

Además, Argentina plantea la cancelación de la sobretasa del 2 por ciento que se le cobra a los países que recibieron un monto superior a la cuota que aporta a ese organismo multilateral de crédito, tal como lo expresó públicamente el presidente Alberto Fernández durante la declaración conjunta que realizó en Portugal junto a su par Antonio Costa, que también respaldó esta iniciativa, siendo también una nación afectada por esta sobretasa.



Otra propuesta que trabaja el gobierno nacional y que se prevé estará en la reunión entre Fernández y Georgieva es que los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI sean asignados no solo a los países más necesitados sino también a los de renta media, que abarcan el 65 por ciento de la pobreza mundial.



Fernández: “Queremos un acuerdo con el Fondo que no condicione el desarrollo de Argentina”

Precisamente este jueves el Senado nacional sesionará para aprobar un proyecto de declaración, en el que se pide al Ministerio de Economía que los fondos que debe desembolsar el FMI por Derechos Especiales de Giro se apliquen a financiar políticas para resolver los problemas derivados de la pandemia de coronavirus.



Fernández y Georgieva tuvieron varias conversaciones en forma virtual, y esta es la primera vez que ambos mantendrán un encuentro presencial.





Martín Guzmán y Kristalina Georgieva, en un evento en el Vaticano

La titular del FMI estará en Roma con motivo de la realización del seminario "Soñando con un mejor reinicio" que se realizará mañana en la Pontificia Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, y en el que también participará el ministro de Ecomomía argentino, Martín Guzmán.



El eventocontará también conel premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y, con un discurso también en el lugar sobre energía sostenible y limpia, el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, que llegó este jueves a la capital italiana.



Según la lista de participantes a la que accedió Télam, también formarán parte del encuentro, a confirmar, los ministros de Economía de Alemania, Francia, España e Italia, y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Gustavo Beliz.Por el momento la presencia del Papa no está prevista, agregaron las fuentes.



Guzmán y Georgieva ya participaron, en el mismo escenario, de un encuentro en febrero de 2020 dedicado al tema de la deuda del que formó parte el papa Francisco



Guzmán se reunió con Francisco en el Vaticano a mediados de abril durante casi 50 minutos.



La participación de Guzmán y Georgieva se dará en un panel dedicado al "alivio de la deuda de los países en desarrollo y arquitectura internacional y fiscal".



El evento del viernes será abierto por el canciller de la Academia, el argentino Marcelo Sánchez Sorondo, a las 14.30 de Roma (9.30 de Argentina) y finalizará a las 17 de la capital italiana.



"La crisis actual y el estado de confusión global no es otra que el fin del globalismo del egoísmo, exclusión y cultura del descarte. La desigualdad y el hambre están aumentando, lo que plantea importantes problemas éticos y económicos y desafíos políticos a los que deben reaccionar tanto los responsables políticos como la sociedad civil", sostiene la convocatoria al evento.



"El papa Francisco, como muchos otros líderes, ha subrayado que esta situación exige un nuevo comienzo de solidaridad y fraternidad en la configuración económica y política global desde la perspectiva del ser humano desarrollo", agrega el texto con el programa tentativo que se envió a los participantes.