El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, aseguró este viernes que el proyecto de Ley de Zonas Frías, que procura beneficiar a más de 3 millones de usuarios con la reducción de la tarifa de gas, implica "un cambio de paradigma" respecto de la política tarifaria implementada durante los cuatro años de gestión de Cambiemos, encabezada por Mauricio Macri.



Además, consignó que ese beneficio "no requerirá subsidios adicionales" de parte del Estado nacional sino que se solventará "con un recargo de 5 pesos en los usuarios que residen en zonas no frías" del país.



Así lo expresó en declaraciones formuladas a El Destape Radio, en las que parafraseó al presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, quien, al presentar ayer públicamente la iniciativa junto al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, señaló la iniciativa implica "un cambio de paradigma" en relación al macrismo.



["Sobre el total de los nuevos beneficiarios, 2.300.000 van a recibir un 30% de descuento y 450.000 un 50%, contemplando criterios de vulnerabilidad para recibir la tarifa social", explicó Bernal.]

"Sobre el total de los nuevos beneficiarios, 2.300.000 van a recibir un 30% de descuento y 450.000 un 50%, contemplando criterios de vulnerabilidad para recibir la tarifa social", explicó Bernal.



Cambio de paradigma

"Voy a parafrasear a Máximo (Kirchner), esto es un cambio de paradigma de lo que hizo Juntos por el Cambio en cuatro años, cuando se perdieron cerca 800.000 beneficiarios de tarifa social de gas en paralelo al incremento sideral de las tarifas y todo lo que ya sabemos, la pérdida de poder adquisitivo", remarcó Bernal.



Por otro lado, el interventor del Enargas precisó que los 3 millones de usuarios que serían beneficiarios de la iniciativa, en caso de ser aprobada por el Congreso, "no requieren de subsidios adicionales sino que se financia con un recargo de 5 pesos en los otros usuarios que viven en otras zonas no frías".





Qué dice el proyecto

En cuanto a las características del proyecto -trabajado conjuntamente por el Frente de Todos, Unidad para el Desarrollo y Consenso Federal- indicó que se avanza en un beneficio que "ya tiene la Patagonia con 780.000 usuarios beneficiados, y ahora se extiende a 3.800.000 con la incorporación de cuatro provincias y distintas localidades del país".



"Sobre el total de los nuevos beneficiarios, 2.300.000 van a recibir un 30% de descuento y 450.000 un 50%, contemplando criterios de vulnerabilidad para recibir la tarifa social", explicó Bernal.



Respecto de la modificación de la tarifa de gas, puntualizó que "está en pleno proceso de análisis interadministrativo para que puedan estar saliendo en las próximas dos semanas".