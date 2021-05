Continúa la obra de ampliación de red de gas

En la mañana de este miércoles, el intendente Ezequiel Galli recorrió la obra de ampliación de la red de gas en el sector comprendido entre los barrios Bancario III y CECO. Puntualmente los trabajos se desarrollan en Avda. Avellaneda entre Celestino Muñoz y Leal.

En la oportunidad, el Intendente estuvo acompañado por el secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Julio Ferraro, quien explicó que la obra abarca un amplio predio, donde avanza la autoconstrucción de viviendas particulares.

La extensión de la red de gas continuará por las calles: Mazzucchi desde 89 Bis a C. Muñoz, Calle 18 y Leal, J. Rossi desde Leal a C. Muñoz, Calle 89 Bis desde Avda. Avellaneda a Mazzucchi, Leal desde Avda. Avellaneda a Mazzucchi, Leal desde 18 Bis a Rossi, Muñoz y Avda. Avellaneda, C. Muñoz y Rossi.

La obra fue licitada en el mes de enero del corriente año y posteriormente adjudicada por una suma total que ronda los 2 millones de pesos. Cabe recordar que previamente se iniciaron los trabajos de apertura de calles, que estuvieron a cargo de la Municipalidad.

La ampliación de la red de gas permitirá contar con un servicio fundamental y prioritario para las familias del sector, que decidieron radicarse allí para avanzar en el sueño de la casa propia.