El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, destacó este miércoles que la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal -que esta madrugada obtuvo dictamen favorable en un plenario de comisiones de Diputados- "va a devolverle legitimidad a la Procuración" y a sacarla del "desprestigio y la parálisis institucional" actual.



Por otro lado, señaló que el rechazo de Juntos por el Cambio a la iniciativa se funda en la pretensión de ese sector de la oposición de "seguir manipulando la Justicia" del mismo modo en que -según indicó- lo hicieron durante la gestión macrista y remarcó que "por eso están tan desesperados".



Además, subrayó que se trata de un proyecto que "no tiene nombres propios" y agregó: "No es para (Daniel) Rafecas (procurador propuesto por el Ejecutivo) o en contra de (Eduardo) Casal (actual procurador interino), sino que es a favor de recuperar el funcionamiento y el prestigio del Ministerio Público”.



"El Presidente (Alberto Fernández) me pidió generar los consensos para mejorar esta ley y terminar esta situación anómala de tener un jefe de los fiscales interino hace cuatro años", dijo el titular de la cartera de Justicia en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.