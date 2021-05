La ministra de Salud, Carla Vizzotti, advirtió que la situación epidemiológica por la segunda ola de coronavirus es "la más preocupante" desde que empezó la pandemia y dijo que "debe revisarse todos los días".



"Independientemente de haber fortalecido el sistema de sistema de salud y de haber iniciado y sostenido la vacunación, la situación es crítica, la más preocupante desde que empezó la pandemia", declaró Vizzotti este viernes por la mañana a la FM Urbana Play.



La funcionaria sostuvo que, a diferencia del año pasado, ahora la situación es "totalmente diferente" por las nuevas variantes, más letales, "pero sobre todo por la movilidad y por la circulación de personas en un contexto de alta transmisión viral".



Luego de tres jornadas de aumentos exponenciales de casos, el presidente Alberto Fernández anunció este jueves un aislamiento estricto desde la cero hora del sábado, hasta el 30 de mayo en las zonas de mayor riesgo epidemiológico, a fin de bajar la curva de contagios y muertes por coronavirus.



"El aumento del número de casos es directamente proporcional a las internaciones y a las muertes, aunque ya se están viendo los beneficios de la vacuna en mayores de 70 años"

Carla Vizzotti



En este sentido, la ministra aclaró que, si bien la medida se aplicará durante los próximos nueve días, "la situación epidemiológica debe revisarse todos los días".



"Son medidas intensificadas y transitorias para hacer una reducción importante de la circulación", explicó Vizzotti.



El objetivo de la decisión es que en aquellas localidades que "están en alarma y el sistema de salud tiene riesgo de desbordar, se pueda minimizar ese riesgo, y que donde la situación es preocupante pero todavía no llegó a ese lugar, no llegue", detalló la funcionaria.



"El aumento del número de casos es directamente proporcional a las internaciones y a las muertes, aunque ya se están viendo los beneficios de la vacuna en mayores de 70 años", siguió.



Vizzzotti insistió también en señalar que la campaña de vacunación "no interrumpe la transmisión" sino que busca "disminuir las hospitalizaciones y la mortalidad", y recordó que las dosis tardan entre 14 y 21 días en hacer efecto pero que "la escalada de vacunación, sobre todo en los mayores de 60 años, se ha dado en el marco del aumento de los casos".



"En las próximas dos o tres semanas tenemos la expectativa de recibir un enorme número de vacunas"

Carla Vizzotti



Por esa razón, en simultáneo con el proceso de vacunación, "se necesita generar medidas para disminuir la circulación del personal y minimizar la transmisión del virus", dijo Vizzotti, no sin resaltar que las internaciones y muertes en personas más de 70 años "están disminuyendo porque ya han generado los anticuerpos".



La ministra adelantó que están con los "últimos trámites" para que lleguen dosis de AstraZeneca de Estados Unidos y nuevas dosis de Sputnik, y aclaró que sigue "en contacto e intercambio de posibilidades" con Pfizer.



"En las próximas dos o tres semanas tenemos la expectativa de recibir un enorme número de vacunas", declaró.



"Nos queda junio, julio y agosto con invierno que es un momento en el que favorece toda la transmisión de los virus respiratorios", siguió Vizzotti.



La situación en el invierno "va a depender de cómo vayan a impactar las medidas", pero es necesario "que la sociedad se empodere, que entienda cuál es el objetivo y que sea la menor cantidad de salidas posible con el mayor cuidado posible", finalizó.