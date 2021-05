Recolección de residuos: recomendaciones para el efectivo cumplimiento del servicio

Marcos Panaggio, referente local de Transporte Malvinas, dialogó con LU 32 sobre la tarea de recolección y la ordenanza que establece determinadas condiciones. Ante todo, solicitó a quienes tengan dificultades porque no les retiraron los residuos, que efectúen los reclamos en la empresa. Sobre el servicio en sí, habló de contar con un cesto al que se pueda acceder, embolsar los residuos y qué no colocar en las bolsas. Especificó también que en días de lluvias, no retiran residuos de los cestos que están en columnas de alumbrado, porque hay trabajadores que han tenido inconvenientes . En esos casos, efectuó la sugerencia de dejar la bolsa en la vereda.Ingresar para escuchar la entrevista