RADIO EN VIVO

"El Gobierno Municipal no tuvo una gestión cultural más allá de las restricciones por la Pandemia y los trabajadores de la Cultura sufrieron la paralización de sus actividades" como otros sectores de la economía.

El concejal por parte del bloque Foro Olavarría, Eduardo Rodríguez, fue contundente con el ejercicio municipal en cuestiones culturales al exponer los ajustes que sufrió el sector según la Rendición de Cuentas tratada este lunes en la sexta sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante y que fuera rechazada por el Interbloque Frente de Todos.

“Está claro que Cultura fue una de las áreas que sufrió por parte del Municipio un fenomenal ajuste durante el 2020”, sostuvo el concejal Rodríguez, apoyándose en los datos que reflejan una caída de inversión en el área en el año 2020 en comparación al 2019. Concretamente “la inversión total en Cultura, Educación Artística y Patrimonio Cultural suma $102.252.209,4 lo que representa el 2,5% de los Ingresos corrientes. Nominalmente en el 2019 fue superior, de $110.453.383,14 lo que representó el 3,53% de los Ingresos Corrientes de ese ejercicio” explicó el concejal agregando que estos valores se encuentran “muy lejos del 6% del presupuesto de la Gestión Municipal del ex Intendente José Eseverri”.

La cultura fue uno de los rubros más perjudicados por las restricciones aplicadas debido al contexto de pandemia. Muchos espacios culturales se vieron obligados a cerrar sus puertas durante varios meses y el regreso de los espectáculos en vivo fue de forma restringida, lo que afectó negativamente a los trabajadores y trabajadoras de la cultura. En este sentido, Eduardo Rodríguez manifestó que el Gobierno Municipal “no supo, no quiso o no le interesó realizar una gestión cultural más allá de la imposibilidad en gran parte del año de las actividades presenciales y de explorar las nuevas formas a las que obligó la pandemia como los encuentros, espectáculos y propuestas virtuales vía streaming”.

A su vez, el concejal dio lugar en su exposición para recordar los reclamos que viene realizando su espacio desde años anteriores en cuanto a un “apoyo económico y de fomento para el funcionamiento de los Espacios Culturales No Estatales de Olavarría con total independencia de sus producciones artístico-culturales”. Además, destacó el aporte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires el cual auxilió con un fondo específico al sector Cultural y Turístico, dos ramas que sufrieron fuertes daños por el contexto. “Este Fondo se canalizó a través del Municipio con un monto de $3.640.470 para lo cual el Municipio abrió un registro y distribuyó el Fondo enviado por la Gobernación” sostuvo el concejal del Foro Olavarría, sumando que “nunca hemos tenido la información sobre cómo se realizó la inscripción, los criterios y la distribución efectiva del Fondo entre los espacios de Cultura y Turismo”. “Este Concejo aprobó el Pedido de Informes N31/20 el 8 de octubre del año pasado y aún no hemos tenido respuesta. Queremos tener la información, esperemos que esa premisa se haya cumplido y que no se hayan quedado parte de esos fondos en los Espacios Municipales” sentenció.

De esta manera, el concejal y referente del Foro Olavarría apuntó contra el ajuste que sufrió el área de Cultura por parte del Gobierno Municipal, reflejado en la Rendición de Cuentas correspondiente al año 2020, la cual fue tratada este lunes en el Honorable Concejo Deliberante.

Respecto a los elencos de Música y Danza, Rodríguez informó que el Municipio tenía presupuestado $22.389.200 y solo invirtió $ 12.182.676 En este items, se encuentran básicamente los sueldos de los músicos y bailarines de los elencos Municipales estables. Es evidente que el ajuste realizado aquí está vinculado a la no contratación de los músicos de la Orquesta Sinfónica Municipal que no residen en Olavarría. "Una decisión que no compartimos puesto que son trabajadores de la cultura más allá del lugar de su residencia" dijo el Concejal .

Finalmente, Eduardo Rodríguez compartió “para nuestra visión, que está claro no es la visión del Intendente actual, la cultura crea identidad, genera inclusión, aglutina diversidad, genera especificidades locales, promueve participación. Cultura es un eje transversal de desarrollo. Y está protagonizada por todos y también por los trabajadores de la Cultura, al tiempo que el sector de las artes y la cultura también es un sector económico que como todos los sectores de la economía han sufrido la paralización de sus actividades”.