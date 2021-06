Olavarría llega a los 30 mil vacunados con una dosis

La Región Sanitaria IX afirma que se necesita que más vecinos se inscriban para darse la vacuna. Convocan a todos, pero con énfasis en las personas con factores de riesgo, mayores de 18 años, insistió Ramiro Borzi, en conferencia de prensa este miércoles. Agregó que instalarán una posta de testeo en el Barrio Yrigoyen, en la Sociedad de Fomento.