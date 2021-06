Dos diputadas de JxC piden que bajen las retenciones a la soja por el dólar diferenciado

Luego de que el gobierno nacional dispusiera a principios del año pasado un aumento en la alícuota del derecho de exportación del poroto de soja, elevándolo del 30 al 33 porciento y ante las restricciones impuestas para la exportación de carne, las diputadas de la Coalición Cívica impulsan un proyecto de ley tendiente a bajar al 15% las retenciones a las exportaciones de soja, hasta el 31 de diciembre del 2021, como medida "compensatoria para el sector ante la diferencia que existe entre el tipo de cambio oficial con el que el Estado liquida a los exportadores y el dolar financiero, a la cual acceden los productores para hacer frente a los costos en moneda extranjera que tiene la producción agropecuaria."



Sobre el proyecto se expresó una de sus autoras, la diputada santafesina Lucila Lehmann quien manifestó que ”el desdoblamiento cambiario, para ponerlo en valores aproximados e ilustrativos, genera la siguiente distorsión: de los 600 dólares que paga el mercado por cada tonelada de soja, el gobierno nacional recibe divisas en dólares y le paga a los productores en pesos. En esa operación de cambio de moneda el Estado se queda con un 40% del valor real de la producción”.



”Por otra parte, una vez pesificada, de acuerdo con las facultades acordadas al Poder Ejecutivo nacional mediante los artículos 755 y concordantes de la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias, se fijan derechos de exportación cuya alícuota es del 33% del valor imponible o del precio oficial FOB. La pesificación y la retención hace que el productor reciba menos de un 30% del valor real de lo producido, situación que no sólo es completamente confiscatoria sino que no ocurre en ningún otro país del mundo”, señaló Lehmann.



En el mismo sentido se expresó la diputada por la provincia de Buenos Aires, Marcela Campagnoli, quien afirmó que ”la reducción temporal de la alícuota del 33% al 15% busca compensar el desequilibrio que se ha dado entre lo que recibe el gobierno y lo que se le paga al productor como resultado de la nefasta política cambiaria del kirchnerismo”, cuestionó.



”Con este proyecto de ley buscamos corregir una situación injusta, desproporcional y confiscatoria que se le aplica al sector agropecuario, enfocado en el desdoblamiento cambiario y no a la cuestión de las retenciones en sí mismo, las que, en este caso, se modifican temporalmente a los efectos de corregir los desajustes económicos generados por la política anti sector rural del gobierno nacional”, concluyó Campagnoli.