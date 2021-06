RADIO EN VIVO

'Hay que separar la paja del trigo: hay un estado de necesidad, pero también hay quienes buscan usufructuarlo políticamente'

El Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés Larroque, dialogó con LU32, luego de la reunión que tuvo con el intendente Galli y el titular del PJ Olavarría, Federico Aguilera, por el tema vivienda en general, y Barrio Lourdes en particular. En otro orden, pese a que indicó que la situación es lejana para la ciudadanía, respondió acerca de la cuestión política y electoral: 'la lapicera va a ser más de carácter colectivo', señaló.