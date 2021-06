Fabián Pons: 'Manejamos como vivimos'

El titular del Observatorio Vial Latinoamericano se refirió, en el marco del Día de la Seguridad Vial que se conmemora este 10 de junio por ser la fecha en la que la Argentina definió manejar por la derecha ya que hasta 1945 se conducía en el otro sentido, a la campaña que sostienen con Nativa Seguros. Señaló que la concentración al manejar es fundamental.