Hernán Piquín regresa a Olavarría

El distinguido bailarín Hernán Piquín regresará a nuestra ciudad para presentar “El show debe continuar”, donde recrea la vida artística de Freddie Mercury, con una gran banda sonora, compuesta por una selección de los mejores temas.

Piquín se presentará el día viernes 3 de septiembre, a las 21:00 horas, en el Teatro Municipal, junto a 10 bailarines de excelencia, en el marco de una gran puesta escenográfica.

Su camino a la fama, el rock, las tentaciones, el amor verdadero, la lucha de los sentimientos encontrados, la codicia, la rebeldía, la aceptación, se verán plasmados en este espectáculo, con una impactante presentación, a través de 22 temas musicales originales de Queen y Freddy Mercury.

Who wants to live for ever, A kind of magic, Innuendo, Somebody to love, We are the champions, Under presure, To much love kill you, I want you break free, Love of my life, Living on my own, Killer Queen, Bohemian Rapsody, Save me, Don’t stop me now, In my defense, Another one bits the dust, Barcelona y obviamente Show must go on.

“El show debe continuar”, cuenta con la dirección coreográfica de Laura Cattalini “La Catta” y con los arreglos musicales del Maestro Gerardo Gardelín. El libro es de Sergio Marcos y la producción de Just Art Producciones.

El valor de las entradas es de $1900 en Platea Baja, $1700 en Platea Alta y de $1300 en Pullman. Se pueden adquirir en efectivo o con tarjeta de crédito, en boletería del Teatro de martes a viernes de 08:00 a 12:00 horas.