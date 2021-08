Caos en el aeropuerto de Kabul por los intentos de escape de la población

Un impactante video publicado en páginas de prensa y redes sociales muestra a decenas de personas corriendo alrededor de un avión de carga militar estadounidense que se preparaba para comenzar el despegue del aeropuerto de Kabul.



Algunos medios informaron que algunas personas no se soltaron y cayeron al suelo antes de que despegara el C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense. En las imágenes se puede observar los cuerpos cayendo cuando la aeronave comenzaba a tomar altura.



Las imágenes difundidas por los medios muestran a cientos de personas en el aeropuerto que buscan una vía de escape ante el avance talibán.



Portales como Tolo News se hicieron eco de los intentos desesperados de decenas de personas y otro video muestra el vuelo al ras de un helicóptero en el aeropuerto de Kabul con el objetivo de dispersar a la multitud de la pista de despegue para dar posibilidad de salida a un avión.





Por otro lado, testigos presenciales citados por algunos medios, en los que se incluye el diario británico The Independent, afirman que al menos cinco personas habrían muerto en el aeropuerto de Kabul.



De fondo se escucha el estampido de ametralladoras, presuntamente disparadas al aire por el ejército estadounidense, que tomó el control del aeropuerto.



"Testigos presenciales dicen que algunas personas murieron y otras resultaron heridas en el tiroteo y la turba en el aeropuerto de Kabul", escribió la agencia de noticias Tolo News en un tuit.



Caos en Kabul



En un video publicado en Facebook, se ven al menos tres personas, incluida una mujer de aspecto occidental, tirada en el suelo cerca de la pista del aeropuerto.



Los cuerpos están inmóviles, pero no se ven rastros de sangre.



Miles de personas se dirigieron desesperadamente al aeropuerto de Kabul en la víspera, una vez que los talibanes se adueñaron de la capital afgana, en un intento de salir del país.



Ante la situación de caos que se vive en las últimas horas en la capital y después de horas de confusión, finalmente las autoridades de aviación civil confirmaron que no saldrá ningún vuelo comercial por el momento del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai.



Asimismo, instaron a la ciudadanía a evitar generar multitudes, según medios locales.



Un alto mando del Pentágono citado por la agencia de noticias Ansa informó que Estados Unidos suspendió temporalmente las evacuaciones de Kabul para despejar las pistas del aeropuerto de la capital afgana.



En tanto, un avión de la Fuerza Aérea de Afganistán se estrelló el domingo en la región de Surkhandarya, en Uzbekistán, confirmó en la fecha el Ministerio de Defensa uzbeko, que denunció que la aeronave pretendía cruzar "ilegalmente" la frontera del país.



Según la cartera de Defensa, que precisó que el avión militar afgano se estrelló en el distrito de Sherabad, el caso ya está siendo investigado por las autoridades del país y se proporcionará información adicional cuando sea posible.