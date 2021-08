La prevención de este tipo de incidentes es fundamental teniendo en cuenta las consecuencias que puede provocar la rotura accidental de un caño de gas: riesgo de vida, pérdida de bienes personales, materiales y hasta alteración en la provisión del suministro.

Por este motivo, la campaña busca concientizar sobre el correcto procedimiento que deberán realizar tanto las empresas constructoras como los usuarios particulares, al momento de intervenir la vía pública.

La primera medida a tener en cuenta es que antes de empezar cualquier obra que implique una excavación o movimiento de suelo, se debe solicitar el plano de interferencias en la zona de obra, sin costo alguno, en las oficinas comerciales de la Distribuidora.

La compañía ofrece de manera gratuita los planos con la ubicación de las cañerías de gas natural y material de guía, como así también la posibilidad de colaboración de un inspector permanente en caso que la obra así lo requiera.

ALGUNOS CONSEJOS PARA EXCAVAR EN FORMA SEGURA:

No iniciar excavaciones sin el debido asesoramiento de la distribuidora de gas.

Los cateos deben realizarse SIEMPRE con herramientas manuales como picos y palas hasta descubrir el caño. NUNCA se deben realizar sondeos con máquinas.

Es necesario mantener las señalizaciones de las cañerías descubiertas en los sondeos.

Se debe INFORMAR a la distribuidora cualquier rotura. NO DEBEN cubrirse jamás las cañerías con piedras o escombros ni ser tapadas con el revestimiento dañado.

AVISAR si hay desplazamiento de cañerías y/o cuando se vea contacto con otras instalaciones.

NO SE PUEDEN utilizar las cañerías como elemento de sujeción, ni tampoco fijar elementos metálicos o estructuras a las mismas.

NO SE DEBE tensionar la cañería para dar lugar a otra instalación.

Está PROHIBIDO retirar indicadores fijos.