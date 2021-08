‘La única manera que se va a lograr cambiar un poquito la realidad es con compromiso’

La precandidata a concejal de ‘Dar el Paso’ en el Frente Juntos, Belén Vergel, afirmó que se viene preparando para esto desde hace muchos años. Destacó la llegada de Facundo Manes a la política, que ha hecho que muchas personas se sumen.