Randazzo explicó cómo bajaría la inflación

En primer término describió el estado de situación de la Argentina.

Afirmó que hay que dejar la crítica permanente con miras al pasado y proponer soluciones concretas.

El nivel de pobreza es escandaloso, y la informalidad en el trabajo es del 51%, declaró.

Señaló que hay tendencia a la informalidad por la alta carga impositiva, mientras que los Estados deberían tener políticas de incentivo.

Hay que equilibrar la balanza comercial, pero impulsando exportaciones, no reduciendo las importaciones,

Explicó que es necesario un Estado que intervenga, pero no al nivel del kirchnerismo, ni tampoco uno que desaparezca como el que hubo durante el gobierno de Macri, porque en la Argentina hay muchas asimetrías.

Por otro lado, mencionó que hay que pensar una ley de contrato de trabajo nueva, para poder incorporar a quienes perciben planes sociales, cambiar las indemnizaciones por seguros de desempleo y terminar con la ‘industria del juicio’.

Agregó que este tipo de discusiones hay que dar en la Argentina, no si Cristina lo retó o no retó a Alberto. ‘Debería hablar de cómo se sale de este lugar Cristina, me tienen podrido’ expresó el ex ministro del interior.

Respecto a ella, señaló que en el 2017 le ofreció ser candidato a diputado y él lo rechazó.

Declaró que está cansado de los ‘Bucca, los Massa y los Fernández’ en la política.