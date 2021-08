Afganistán: 'Es un fracaso de Estados Unidos'

Lo analizó Andrés Repetto con Luis Occhi. Consideró que, en otro momento, Biden podría haberse retirado de otra manera, pero ahora los contribuyentes estadounidenses seguramente se pregunten por los 2000 mil millones de dólares que han puesto a lo largo de 20 años de ocupación.