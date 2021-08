La Asociación de Propietarios del Parque Industrial en normalización

La Dirección Provincial de Personerías Jurídicas de la Provincia nombró a Tomás Barbieri como socio fundador normalizador. El empresario del mármol explicó en LU32 cómo sigue ahora el proceso para lograr una comisión normalizadora. Por otro lado, se mostró optimista en cuanto al trabajo conjunto con la Unión Industrial y, también, en referencia al futuro del país que, consideró, debe volcarse nuevamente a la producción.