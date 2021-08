Un integrante de la Familia Gutiérrez se refirió al remate a realizarse este viernes e invitó a los interesados a concurrir

Foto Fuente: Grupo Insud

Jonhy Gutiérrez de Cabaña Tres Marías habló ampliamente de la hacienda que estará disponible en el remate y también ahondó en la trayectoria de la cabaña que es de su propiedad.