Cambio Climático: lo que pasa en el Paraná ‘ no debería sorprender a nadie’

El Ingeniero Gabriel Blanco, especialista en Cambio Climático y quien además trabaja en la órbita del gobierno nacional sobre el tema, dialogó con LU 32 sobre la bajante del Río . Estas situaciones “ se vienen pronosticando hace 20 años”. Lo que hace el cambio climático es intensificar los fenómenos explicó el especialista .Al mismo tiempo manifestó que hace falta una planificación, requiere de un acuerdo amplio.Ingresar para escuchar la entrevista