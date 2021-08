La Unión Industrial de Olavarría recibió a Juan Fera, CEO de Marolio

Además, el empresario encabeza la Unión Industrial de General Rodríguez. Recorrió los parques industriales, empresas y dejó varios conceptos relacionados con la actualidad: la relación con el gobierno, los trabajadores, la inflación y la perspectiva. En la conferencia, que se dio en la sede de la UIO, también participaron César Longo y Sergio Corso, presidente y secretario de la entidad anfitriona.