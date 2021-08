Acompañaron a Ezequiel Galli la diputada nacional Silvia Lospenatto, la senadora Lucrecia Egger, el intendente de Azul Hernán Bertellys, el precandidato a senador Diego Robbiani, el precandidato a diputado nacional Hilario Galli, el Jefe de Gabinete de Azul Alejandro Vieyra, referentes de las ciudades de la séptima sección electoral, concejales y militantes locales.

Tras hacer una breve descripción de cada candidato y ante un gran grupo de militantes que se acercó a la localidad quien tomó la palabra fue Bruno Cenizo, el primer candidato de la lista de concejales de Juntos.

“Gracias a mi familia y a Ezequiel Galli por darme la posibilidad de encabezar nuevamente la lista de concejales. Soy la cabeza, pero represento una gran lista. Tenemos deporte, localidades, gestión. Soy un convencido de que el HCD tiene que formarse con la mayor cantidad de voces posibles. Me parece que esta lista lo va a hacer. No sabemos trabajar de otra manera que no sea escuchando al vecino”, dijo Cenizo.

Posteriormente, Diego Robbiani expresó: “somos parte de un proyecto que ha logrado cambiar la realidad de los olavarrienses y es momento de hacerlo en la sección. Nosotros nos caracterizamos por la escucha y por estar cerca. Es muy importante que estemos juntos. Es momento de menos palabras y más demostraciones”.

A continuación, Lospenatto indicó: “nosotros somos la verdadera clase trabajadora. Creemos en el trabajo genuino. Creemos en el mérito, creemos en la educación, en el esfuerzo y representamos estos valores mejor que nadie”.

Finalmente, el encargado de cerrar el acto fue el propio Ezequiel Galli: “sé del compromiso de todos ustedes, a los que quiero decirle gracias por acompañarme, por sumarse a la lista. Soñamos con tener una Argentina diferente, no queremos que los jóvenes se vayan del país. Cada uno tiene que aportar un granito de arena”.

“Mi compromiso es con este país y con este proyecto que encabeza Diego Santilli. Tenemos una gran oportunidad. Nuestro rival en noviembre es el kirchnerismo. Estamos pasando un momento tremendo y nos toca poner el cuerpo. Venimos escuchando a la gente, utilizando esta herramienta tan poderosa como es la política para cambiar realidades”, agregó.

#LaListaDeEzequiel

Concejales Titulares:

1- Bruno Cenizo

2- María José González

3- Carlos Coscia

4- Miriam Mosescu

5- Javier Frías

6- Verónica Fitipaldi

7- Juan Rivero

8- Laura Sequeira

9- Emanuel Capurro

10- Paola Ragnoli

Concejales Suplentes

1- Gabriel Requena

2- Daniela De Martino

3- Ezequiel Ramírez

4- Pilar Ciardelli

5- Marcelo Aramburu

6- Liliana Bustos

Consejeros Escolares Titulares

1- Gustavo Nuñez

2- Andrea Rivas

3- Mauro Carusso

4- Melina Torre

Consejeros Escolares Suplentes

1- Mauricio Correge

2- Nadia Feoli

3- Flavio Maldonado

4- Graciela Ramongassie