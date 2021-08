Con una fuerte reafirmación del Estado y la Educación, Margarita Stolbizer pasó por Olavarría

La precandidata a diputada de ‘Dar el Paso’ en el Frente Juntos, ofreció una conferencia de prensa, luego de haberse entrevistado este lunes con las Mujeres Emprendedoras de la Cámara Empresaria. Fue crítica del gobierno actual, revalorizó el rol de la UCR en Juntos por el Cambio y la fuerza que trae Facundo Manes.